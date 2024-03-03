اكتشاف شواهد أثرية داخل أرض مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد 

شهد مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد، اكتشاف الشركة المنفذة شواهد أثرية تشير لوجود مقبرة أثرية بالمنطقة، حيث تبين وجود تابوت داخل أرض المشروع أثناء الحفر وبعض القطع الأثرية، التي تم نقلها بمعرفة الآثار، حيث وافق المجلس الأعلى على النقل بعد تجهيز مكان مناسب لاستقبال التابوت.

تابوت يزن 50 طنا يعود لكاتب الحاكم ببنها

أوضح بيان من الشركة المنفذة لمشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد، أن التابوت المكتشف يزن حوالي 50 طنا، مشيرا إلى أن الشواهد تشير إلى أنها تعود لمقبرة قديمة لكاتب الحاكم في بنها ويرجع تاريخها لعام 2460 قبل الميلاد من حكم مصر.

وأوضح الدكتور محمد سعيد مستشار رئيس جامعة بنها للشئون الهندسية، أنه تم على الفور إخطار هيئة الآثار، والتي اتخذت شئونها في الأمر، وتم نقل التابوت والقطع الأثرية، لمنع تعطل سير العمل بالمشروع، وحاليا يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الهيئة ومكتب وزير التعلىم العالي والبحث العلمي لاستمرار العمل بالمشروع ومنع تعطله.

وأشار مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، أنه بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى ضمن أعمال إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد، وعند البدء بأعمال الحفر تم العثور على تابوت والغطاء الخاص به والذي يزن حوالي 50 طنا من الكتل الحجرية منقوش بالداخل على الجزء العلوي منها باللغة الهيروغليفية، ويقال إن الكشف الأثري عبارة عن مقبرة قديمة لكاتب الحاكم في بنها عمرها حوالي 2700 عام.

مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد

يذكر ان مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد جاري تنفيذه على قطعة أرض بمسطح 9033 متر مربع، وبسعة 450 سريرًا في موقع كلية الحقوق القديمة بالعاصمة بنها على نهر النيل حيث جري هدم وإزالة جميع المباني الموجودة بالموقع المقترح واعتماد البرنامج الوظيفي.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولي بالكامل، والبدء في أعمال المرحلة الثانية، حيث سيبلغ إجمالي المسطحات البنائية 60000 متر مربع، وتشمل بدروم وأرضي و 7 متكرر، بسعة 450 سريراً، و15 غرفة عمليات، و 50 سريراً بالعناية المركزة، والعديد من التخصصات الجديدة طبقاً لأحدث المعايير الدولية.