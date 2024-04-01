دعاء الليلة 23 رمضان.. اختم لنا بالسعادة فيما ختمت

يجتهد المسلمون في أداء الأعمال الصالحة بالليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وتحديدا الليالي الوترية، ويعد دعاء الليلة 23 رمضان، وهي إحدى الليالي الوترية من الأدعية التي يرددها المسلمون طمعا في غفران الذنوب والتقرب من الله سبحانه وتعالى ليكونوا ممكن أُعتقت رقابهم من النار.

دعاء الليلة 23 رمضان

وعن دعاء الليلة 23 رمضان، ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية «فيس بوك» عدد من صيغ الدعاء التي يمكن للمسلم ترديدها في تلك الأيام المباركة، لافتة إلى أن أفضلها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أمّ المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، رضي الله عنها وأرضاها، أخرج الترمذي في السنن عنها أنها قالت: «قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال، قولي: اللهم إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعف عنِّي».

«اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيما ختمت، وافتح لي فيها باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال، اللهم لا تدع لنا يا ربنا في هذه الليلة العظيمة ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا تائبًا إلا قَبلته، ولا عاريًا إلا كسوته، ولا فقيرًا إلا أغنيته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّته، ولا طالبًا إلا وفَّقته، ولا عاصيًا إلا هديته».

«اللهم لا تجعل بيننا وبينك بابا إلا وفتحته ولا حاجِزا إلا كسرته ولا ذنبا إلا غفرته، فلك الحمد على ما قضيت ولَك الشكر على ما أنعمت، اللهم افتح لنا في هذه الليلة المباركة أبواب البركة والتيسير والنجاح واحفظنا من كل شر ومن كل سوء وبلاء ولا تحوجنا إلا إليك وفرج عن كل مهموم واشف كل مريض واغفر لنا ولوالدينا واسترنا بسترك الجميل وأرح أرواحنا يا رب».

أدعية للنفس في ليلة 23 رمضان

«اللهم اغفر لنا في هذه الليلة المباركة من العشر المباركة كل الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء، اللهم إنك عفُوٌّ تُحبُّ العفو فاعفُ عنَّا».

«اللَّهمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي، وَجَهْلي، وَإسْرَافِي في أمْرِي، ومَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهم اغْفِرْ لي جِدِّي، وَهَزْلي، وَخَطَأي، وَعَمْدي، وَكُلُّ ذلكَ عِنْدِي، اللَّهم اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ، وَمَا أخَّرْتُ، وَمَا أسْرَرْتُ، وَما أعْلَنْتُ وَمَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأنْتَ المُؤَخِّرُ، وأنْتَ على كل شيء قَدِيرٌ، اللهم تغمدني فيها بسابغ كرمك، واجعلني فيها من أوليائك، واجعلها لي خيرًا من ألف شهر مع عظيم الأجر وكريم الذُّخر».

«اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم».

«اللهم اجعلني وأهلي وذريتي والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار».