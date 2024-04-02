مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 2-4-2024
كتب:
نظيمة البحرواي
12:02 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
مواقيت الصلاة
مع حلول اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان الكريم، يتطلع الصائمون إلى معرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، لأداء الفرائض في مواعيدها، خاصة المغرب والفجر، فضلا عن تأدية صلاة التهجد في المساجد.
وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 2-4-2024
يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، في تمام الساعة 4 و13 دقيقة صباحًا، فيما يحين الشروق في تمام الساعة 5 و41 دقيقة صباحًا.
موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الثلاثاء 2-4-2024
يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في تمام الساعة 11:57 صباحًا.
موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 2-4-2024
أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، في تمام الساعة 3 و30 دقيقة مساءً.
موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 2-4-2024
يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في تمام الساعة 6 و14 دقيقة مساءً.
موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الثلاثاء 2-4-2024
يحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في الساعة 7 و33 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و21 دقيقة.