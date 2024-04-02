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دراما المتحدة

عصام زكريا لـ«الشاهد»: الكاريزما ليست حكرا على الشخصيات الإيجابية في الدراما

كتب:

محمد عزالدين
12:29 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
عصام زكريا

عصام زكريا

قال الكاتب والناقد الكبير عصام زكريا، إن أكبر فخ ممكن الوقوع فيه بالدراما، هو شيطنة من نختلف معهم، موضحا: «احنا لا نشيطنهم، احنا مختلفين معهم ونفند أفكارهم وسلوكهم وعقيدتهم، لكن هما كبني آدمين ممكن يكون لهم إيجابيات».

وأضاف «زكريا» خلال حواره في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز» بعنوان «الإخوان- الحشاشين»: «هذا نجده في كل الشخصيات التاريخية التي كانت استبدادية ومتطرفة، كان عندهم حاجات إيجابية وملامح إنسانية وكاريزما، وإلا لم يكن لهم أتباع حتى بعد وفاتهم».

عصام زكريا: قوى الظلام لها جاذبية مثل قوى النور

وشدد الناقد الفني، على أن «الكاريزما ليست حكرا على الشخصيات الإيجابية، بالعكس الشخصية الشريرة أو المخربة ممكن يكون عندها كاريزما؛ لأن قوى الظلام لها جاذبية مثل قوى النور، وهذا ما نتعلمه في الدراما».

وأوضح عصام زكريا أنه «في كل الأعمال الخيالية الدرامية، من هاري بوتر وغيره من الأساطير، كل شخصية لها أتباع وقدرة على جذب الناس».

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