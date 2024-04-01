حدث ليلا: محاصرة منزل نتنياهو.. وروسيا تبدأ في إنتاج قنابل يوم القيامة

شهدت الساعات الماضية، عددا من الأحداث المهمة التي شغلت الرأي العام العالمي، حيث اشتعل الشارع الإسرائيلي بسبب انضمام أهالي المحتجزين إلى المحتجين ضد الحكومة، وخضوع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى عملية جراحية طارئة في مستشفي هداسا، كما أعلنت روسيا أنها بدأت في إنتاج صواريخ يوم القيامة، بالإضافة إلى هطول أمطار الخير على ضيوف الرحمن في الحرم المكي.

مظاهرات تشعل الشارع الإسرائيلي

وفي تظاهرة وصفت بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، إذ خرج نحو 100 ألف متظاهر من أهالي المحتجزين والمعارضين للحكومة، وحاصروا مبنى الكنيست وإقامة عشرات الخيام والاعتصام هناك، كما أشعل المتظاهرون النار في الطرق.

كما اشتبك المتظاهرون مع قوات الشرطة، التي تعاملت بعنف واستخدمت الهراوات والضرب، بالإضافة إلى رش المياه العادمة "مياه الصرف الصحي"، وتم اعتقال بعضهم.

كما توجه نحو 2000 من متظاهرين إلى منزل رئيس حكومة الاحتلال في مدينة حيفا، وهددوا بإحراق المنزل، واستطاعت الشرطة تفريقهم.

نتنياهو يجري عملية جراحية

وخضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى عملية جراحية للإصابة بالفتق، في مستشفى هداسا بتل أبيب، وقد أعلنت إدارة المركز الطبي أن حالته أصبحت مستقرة وأنه تحدث مع أسرته، ويعتقد أنه يحتاج للتعافي لمدة يوم واحد فقط، وسيعود لممارسة عمله.

حادث طعن في مستوطنة جان يفني

وكشفت وسائل إعلام عبرية إصابة 3 أشخاص بجروح طعن في هجوم طعن وقع خلال ساعات الليل في المركز التجاري «الودي» في مستوطنة جان يفني شرق أسدود.

قالت صحيفة معاريف العبرية، إن منفذ عملية الطعن هو شاب من مدينة دورا في الخليل اسمه معين فايز محمد خليل 19 عام، وهو موجود في الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني.

وقالت شرطة الاحتلال إن ضابط شرطة ومفتش فرقة شرطة بلدية جان يفني، هما من قاما بقتل منفذ عملية الطعن.

عملية استهداف الميناء الأكبر بإسرائيل

وأوضحت وسائل إعلامية عبرية، أن قوات الاحتلال أسقطت طائرة مسيرة بدون طيار كانت تستهدف مدينة إيلات، وقد سقطت الطائرة في الخليج وقد أدت إلى تضرر أحد المباني المجاورة، ولم يقع أي أضرار في أرواح البشر، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

أمطار الخير تروي قلوب المؤمنين

ونشرت وزارة الحج والعمرة مقطع فيديو لسقوط أمطار على الحرم المكي وضيوف البيت الحرام، واعتبرت تلك الأمطار فرصة خير واستجابة لدعاء المؤمنين.

وطالبت المعتمرين، بضرورة الحذر خلال أداء المناسك، ومنها عدم ارتداء الجوارب، واستخدام مظلة خاصة، وتجنب أداء العمرة خلال سقوط الأمطار الغزيرة، وأداء الطواف في الأدوار العليا.

روسيا تبدأ تنفيذ قنابل يوم القيامة

وكشف موقع روسيا اليوم نقلا عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الذي قام بزيارة ميدانية لإحدي الشركات المتخصصة لإنتاج ذخائر يوم القيامة، والتي تزن نحو 3 آلاف كيلو جرام.