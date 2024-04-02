يحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي، لتنظيم يومهم والاستفادة بأفضل طريقة من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لذا كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، عن موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-4-2024.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم

ويوضح «الوطن» في السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 2-4-2024، والذي يتباين من مدينة لأخرى بحسب توقيتات كل مدينة.

موعد أذان المغرب اليوم في المغرب الثلاثاء 2-4-2024

يبدأ المؤذنون في رفع آذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 2-4-2024، في مدينة فاس المغربية، بتمام الساعة 6:42 مساء، جاءت مواعيد الصلوات الأخرى كما يلي.

- أذان الفجر 5:35 صباحًا.

- أذان الشروق 6:6 صباحًا.

- أذان الظهر 12:24 مساءً.

- أذان العصر 3:57 مساءً.

- أذان العشاء 8:2 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم بمدينة الدار البيضاء

فيما يؤذن لصلاة المغرب في الدار البيضاء بتمام الساعة 6:52، وباقي الصلوات كالتالي:

الفجر عند الساعة 4:46 صباحًا.

- الشروق 6:16 صباحًا.

- أذان الظهر 12:24 مساءً.

- أذان العصر 4:8 مساءً.

- أذان العشاء 8:12 مساء.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 2-4-2024

وفي مدينة وجدة المغربية يؤذن لصلاة المغرب عند الساعة 6:30 مساءً، فيما يكون موعد صلاة الفجر الساعة 4:32 صباحًا، والشروق الساعة 5:53 صباحًا، والظهر في الساعة 12:11 مساءً، والعصر الساعة 3:45 مساءً، والعشاء الساعة 7:51 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في المغرب الثلاثاء 2-4-2024

ويبدأ الملسمون تناول وجبة الإفطار في طنجة في تمام الساعة 6:49 مساءً، وباقي الأوقات كما يلي:

- الفجر عند الساعة 4:35 صباحًا.

- الشروق 6:8 صباحًا.

- الظهر 12 :27 مساءً.

- العصر 4:1 مساءً.

- العشاء 8:8 مساءً.