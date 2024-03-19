محافظ القليوبية: انتظام الدراسة بجميع المدارس غدا

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام الدراسة غدًا الثلاثاء بمراحل التعليم المختلفة في المدارس، عقب استقرار أحوال الطقس بعد الأمطار والثلوج التي شهدتها المحافظة أمس، إذ أجرى جولة تفقدية لمتابعة جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع وانتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المستقر المصحوب بأمطار وتسهيل الحركة المرورية بمدينتي طوخ وشبين القناطر.

أعمال شفط مياه الأمطار

واستهلّ المحافظ الجولة، بمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار بمدينة شبين القناطر، إذ دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ4 عربات كسح 5 أمتار ونافوري 3 أمتار، كما تم الاستعانة بـ6 عربات كسح 6 أماتر من مجلس المدينة شبين القناطر.

وخلال الجولة، وجه «الهجان» بسرعة رفع الاشغالات من عدد من شوارع شبين القناطر، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مواصلة العمل على مدار الـ24 ساعة

وفي مدينه طوخ، تابع أعمال شفط مياه الأمطار على كوبري المرور ونفق مشتهر ونفق الحدادين، إذ جرى الدفع بـ4 سيارات كسح، ووجه بتكثيف أعمال رفع المياه ومواصلة العمل على مدار الـ24 ساعة، لحين الانتهاء من رفع المياه من شوارع مركزي شبين القناطر وطوخ وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.