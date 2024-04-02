كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مواعيد قطار 1946 ثالثة مكيفة «القاهرة – أسوان» الإضافي خلال عيد الفطر، موضحة أن القطار يتحرك من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل إلى محطة الجيزة الساعة 17:20 دقيقة ثم يتحرك منها الساعة 17:25 دقيقة، ثم يصل إلى محطة بني سويف الساعة 18:38 دقيقة ويتحرك منها الساعة 18:40 دقيقة، ثم يصل القطار إلى محطة مغاغة الساعة 19:21 دقيقة ويتحرك منها الساعة 19:22 دقيقة.

محطات وقوف القطار

يصل قطار 1946 ثالثة مكيفة «القاهرة – أسوان» إلى محطة المنيا الساعة 20:10 دقيقة ويتحرك منها الساعة 2:15 دقيقة ثم يصل إلى محطة ملوي الساعة 20:50 دقيقة ويتحرك منها الساعة 20:53 دقيقة ويصل إلى محطة أسيوط الساعة 22:00 دقيقة ويتحرك منها الساعة 22:05 دقائق، ثم يصل القطار إلى محطة طهطا الساعة 22:48 دقيقة ويتحرك منها الساعة 22:51 دقيقة.

ثم يستكمل مساره حتى يصل إلى محطة سوهاج الساعة 23:20 دقيقة ويتحرك منها الساعة 23:30 دقيقة ثم يصل القطار إلى محطة نجع حمادي الساعة 00:35 دقيقة ويتحرك منها الساعة 00:40 دقيقة، ويصل إلى محطة قنا الساعة 1:20 دقيقة ويتحرك منها الساعة 1:25 دقيقة ثم يصل القطار إلى محطة الأقصر الساعة 2:10 دقائق، ويتحرك منها 2:20 دقيقة.

مواعيد وقوف القطار بالمراكز

ثم يصل القطار إلى محطة إدفو الساعة 3:37 دقيقة ويتحرك منها الساعة 3:40 دقيقة ثم يصل إلى محطة كوم إمبو الساعة 4:26 دقيقة ويتحرك منها الساعة 4:30 دقيقة ثم يصل إلى محطة أسوان الساعة 5:10 دقائق.