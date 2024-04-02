أستاذ علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسي شاملة وتكشف خريطة المرحلة المقبلة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم، شاملة لتوجهات المرحلة، على الرغم من إمكانية التعديل الوزاري بشكل عام، لكن الواضح أن الرئيس يركز على الثوابت الرئيسية، وفي تقديري أهم ما ذكره الرئيس اليوم هو ربط قضايا السياسة الخارجية بالأمن القومي المصري، خصوصا في هذا التوقيت، بالإضافة لتعهد الرئيس بموضوع استمرار الحوار الوطني وتنفيذ التوصيات التي جاءت خلاله بشكل شامل يكشف خريطة المرحلة المقبلة.

استراتيجيات تعظيم قدرات مصر الاقتصادية

وأوضح «فهمي» في تصريحات لـ«الوطن»، أننا نتبنى استراتيجيات تعظيم قدرات مصر الاقتصادية، بالإضافة لما ذكره الرئيس فهناك إصلاح مؤسسي شامل، جزء منه مرتبط بالحوكمة وتعزيز الإيرادات العامة وتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل والتجارة، لافتا إلى أن كلمة الرئيس شاملة وحاوية وفيها جزء موجه للشعب، منه موضوع دعم شبكات الأمن الاجتماعي وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وهو موجه للشعب من أجل مبادرة تكافل وكرامة، بالإضافة إلى استكمال إنشاء المدن الجديدة.

الجمهورية الجديدة

وأَضاف أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس تحدث من أجل شعب الجمهورية الجديدة القائمة على فكرة الإنجاز والعمل والتفكير، والرئيس اختص الشعب في البداية لتوجيه الكلام والرسائل المباشرة في هذا الإطار، لافتا إلى أن الكلمة الشاملة تؤكد بطبيعة الحال امتنان الرئيس لشعبه خصوصا في التزامه ببناء دولة حديثة ودولة ديمقراطية متقدمة، واعتقد أن الولاية الجديدة ستشهد المزيد من العمل.