أشهرها «مع السلامة يا أرق كدابة».. تريندات السوشيال ميديا في مسلسلات رمضان 2024

التريندات التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، جاءت ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2024 في أكثر من سياق. مسلسل الكبير أوى حوّل التريندات إلى إفيهات كوميدية ومنها «الشارع اللي وراه»، و«مع السلامة يا أرق كدابة»، ومسلسل يحيى وكنوز استغل تريند «حركة الأفروسنتريك»، الذي استهدف النيل من الحضارة المصرية، فكيف وظفت الدراما تريندات السوشيال ميديا؟

تريند الشارع اللي وراه

مسلسل «الكبير أوي» استخدم أكثر من تريند بطريقة كوميدية على لسان أحمد مكي ورحمة أحمد وضيفة الشرف أمينة خليل، وذلك لتسليط الأضواء على قضايا مهمة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، منها تريند سوزي الأردنية، فما قصته؟

انتشر في الفترة الأخيرة ساوند لتيك توكر شهيرة تدعى «سوزي الأردنية»، عرفت بمشاكلها المتعددة مع والدها، وفي لايف لها قالت عبارة «آه.. الشارع اللي وراه» فانتشرت بصورة واسعة، ورددها الجميع منهم الفنان مصطفى غريب الذي يجسد شخصية «العترة» والفنانة رحمة أحمد التي تجسد شخصية مربوحة، في حوار دار بينهما في الحلقة 20 من المسلسل.

تريند مع السلامة يا أرق كدابة

تريند آخر جرى توظيفه في مسلسل الكبير أوي، وهو «مع السلامة يا أرق كدابة»، خلال حوار دار بين «نفادي» وأمنية خليل، حينما قرر أن يفسخ خطبتها وهو آخر مشهد ظهرت فيه الفنانة أمينة خليل، والذي قالت فيه: «عايز يسبني يا كبير بعد ما غيرت اسمي على الفيس لأنا حبيبة نفادي واعتزلت الفن»، وتعود عبارة «مع السلامة يا أرق كدابة» إلى الجزء الثالث من فيلم عمر وسلمى، وجاءت على لسان الفنان تامر حسني.

تريند ثالث كان منتشرًا على موقع إكس «تويتر سابقا»، عن سرقة إحدي الشبكات الإلكترونية للأفلام العالمية المعروضة على منصات أخرى، وجاء ذلك في مشهد بين الفنانتين أمينة خليل ورحمة أحمد، عندما كانت الأخيرة تثني على فيلم أمينة الجديد قائلة: «أنا مبسوطة أوي علشان شيفاكي وش في وش»، فردت «أمينة»: «أيوه.. علشان الفيلم شوفتيه»، فردت مربوحة: «أيوه شوفته مسروق أصل إحنا عندنا إيجي بست».

تريند حركة الأفروسينتريك

وخلال الفترة الماضية انتشر تريند حركة الأفروسينتريك، وهي منظمة عالمية تنال من الحضارة المصرية، ومن الهوية المصرية، وهو ما جاء في المسلسل الرمضاني «يحيى وكنوز»، يناقش مشكلات الهوية المصرية وحقيقة اختلاط المصريين بالجنسيات الأخرى، في إشارة إلى أن ما تدعيه حركة الأفروسينترك ليس حقيقيًا.