«الإسكان» تخصص 61 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 61 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة بها «عمراني متكامل – عمراني مختلط – مدارس – معهد عالٍ – نادٍ اجتماعى – كنائس، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية وفندقية وترفيهية، وغيرها».

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنّ مدينة القاهرة الجديدة جرى تخصيص 17 قطعة أرض فيها بأنشطة «عمراني متكامل – عمراني مختلط – تجاري إداري – سكني – مركز صيانة سيارات – نادٍ اجتماعى – كنيسة»، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 9 قطع أراضٍ، بأنشطة «صناعي – مخازن – تجاري إداري – مجمع ورش»، وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة «تجاري إداري».

وتابع أنّه في مدينة الشيخ زايد جرى تخصيص قطعة أرض، بنشاط «عمراني متكامل»، وفي مدينة بدر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط «تجاري»، وفي مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص 9 قطع أراضٍ، بأنشطة «صناعي – تجاري إداري سكني – سكني فندقي – ترفيهي تجاري»، وفي مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتي أرض، بأنشطة «طبي – مدرسة»، وفي مدينة العبور، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة «تجاري سكني – تجاري فندقي – تجاري إداري طبي»، وفي مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعتي أرض، بنشاط «معهد عالٍ – تجاري إداري سكني».

وأضاف أنّه في مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، بنشاط «تجاري إداري»، وفي مدينة حدائق أكتوبر تم تخصيص قطعة أرض بنشاط «عمراني متكامل»، وفي مدينة سفنكس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط «مدرسة»، وفي مدينة السويس الجديدة تم تخصيص قطعة أرض بنشاط «صناعى».

وفي مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة «مقر إداري للبنك الأهلي – أنشطة لخدمة الفقراء وذوى الهمم والمرأة المعلية والأطفال والأيتام – مبنى خدمات لمطرانية شرق المنيا»، وفي مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، بنشاط «تجاري إداري سكني»، وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط «عمراني مختلط»، وفي مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط «كنيسة»، وفي مدينة السادات تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط «كنيسة».