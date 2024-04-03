قبل صدور حكم الحبس.. كيف تتأكد من سلامة إيصال الأمانة المقدم ضدك؟

يتجه المواطنون إلى كتابة إيصال الأمانة لحفظ حقوقهم المالية، ولكن يتفاجأ البعض بصدور حكم غيابي ضدهم في قضية إيصال أمانة، ومنهم من لا يعلم ماذا يفعل في هذه الحالة ليتأكد من صحة الإيصال، وهل هو مزورا أم لا، ونرصد لكم في السطور التالية كيفية التأكد من سلامة إيصال الأمانة من عدمه.

قال بسام أبو رحمة المحامي، إنه في حالة رفع إيصال الأمانة أمام القضاء واستصدار حكم على المتهم، فيجب على المتهم التوجه إلى المحكمة لعمل معارضة في الحكم الصادر ضده وتصوير كافة الأوراق الخاصة بالقضية وفي مقدمتها صورة إيصال الأمانة المدعي به.

حضور المتهم لجلسة المعارضة

وأضاف أبو رحمة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على المتهم في القضية أن يحضر في جلسة المعارضة لتقديم أصل الإيصال وأن يراجع التوقيعات الموجودة على الإيصال والتأكد أنها تخصه وأن الإيصال ليس مزوراً، وفي حالة التأكد من أنه صحيح ويخصه وجب عليه أن يقر بصحته ويدفع قيمته.

الطعن بالتزوير على الإيصال

وأشار المحامي إلى أنه إذا وجد المتهم أن هذا الإيصال لا يخصه أو أنه مزورا فيجب عليه أن يطعن بالتزوير على الإيصال، وتقوم المحكمة بإحالة الإيصال إلى الطب الشرعي لاستكتاب المتهم لبيان أنه من كتب الايصال من عدمه.