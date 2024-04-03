«مياه إسكندرية» تعلن أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية

أعلن قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية بالإدارة العامة للخدمات الإلكترونية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، برئاسة أحمد جابر، أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية في اليوم الثالث والعشرون من رمضان 1445هجري - 2024 ميلادي.

النتائج تعلن من خلال إدارة البوابة الإلكترونية

وأشار قطاع التكنولوجيا بشركة مياه الشرب، عبر منشور على الصفحة الرسمية «فيسبوك»، إلى أن عدد المرشحين للفوز اليوم بلغ 679 مرشحا، موضحا أن المسابقة تعد يوميًا، وتعلن النتائج من خلال إدارة البوابة الإلكترونية.

اختيار 3 فائزين إلكترونيا

وقالت الشركة إنه يجرى تسليم الجوائز للفائزين من خلال إدارة التسويق، إذ يجرى الاتصال بهم تليفونيا بعد اختيار 3 فائزين إلكترونيا، مطالبة المواطنين بالمشاركة التفاعلية للمسابقة من خلال البوابة الإلكترونية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية https://alexwater.com.eg/، أو الرابط المباشر التالي: https://alexwater.com.eg/quiz_awco/

أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية

وكشفت الشركة عن أسماء الفائزين وقيمة الجوائز المالية المسابقة الثقافية الرمضانية، وهي:

الجائزة الأولى: 250 جنيها للفائز أحمد عيسى علي عيسى

الجائزة الثانية: 150 جنيها للفائزة يارا سامح صبحي عبدالله مسعود.

الجائزة الثالثة: 100 جنيه للفائز محمود أحمد محمد أبو العز