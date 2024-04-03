«القومية للأنفاق» تعلن الانتهاء من محطة بولاق الدكرور بالخط الثالث للمترو.. تخدم 7 شوارع

كشفت الهيئة القومية للأنفاق التفاصيل الكاملة لمحطة بولاق الدكرور، موضحة أنها إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهي محطة سطحية قريبة من شارع ترعة الزمر وشارع ترعة زنين وشارع الشريف وشارع همفرس وشارع الجمعية وشارع ناهيا ومكتب صحة بولاق الدكرور وشارع السودان وشارع مصدق ونادي الدقي الاجتماعي وموقف أتوبيسات بولاق الدكرور واللجنة الطبية العامة بالدقي.

وأوضحت الهيئة في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسيوك»، أن المحطة تتكون من طابقين، طابق الرصيف وطابق صالة التذاكر، ويحتوى كل رصيف على اثنين سلم متحرك واثنين سلم ثابت كما تحتوى المحطة على 24 بوابة تذاكر، مؤكدة أنها تأتي في إطار خطة التوسع بوسائل النقل الأخضر الصديق للبيئة.

أبرز المعلومات عن الخط الثالث للمترو

- الانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إل الكيت كات وحتى إمبابة شمالاً

- جاري إنهاء المسافة حتى جامعة القاهرة جنوباً بطول إجمالي للمرحلة 17.7 كيلومتر وعدد 15 محطة

- الانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو «هارون– عدلي منصور» بطول 11.5 كيلومتر وعدد 10 محطات بتكلفة 28.4 مليار جنيه

- توريد عدد 32 قطارا مكيفا للتشغيل على الخط الثالث للمترو «المرحلتين الثالثة والرابعة»

- تكلف توريد القطارات 8.9 مليار جنيه ودخول 28 قطارا منها إلى الخدمة