رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«القومية للأنفاق» تعلن الانتهاء من محطة بولاق الدكرور بالخط الثالث للمترو.. تخدم 7 شوارع

كتب:

كريم روماني
12:54 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
محطة بولاق الدكرور

محطة بولاق الدكرور

كشفت الهيئة القومية للأنفاق التفاصيل الكاملة لمحطة بولاق الدكرور، موضحة أنها إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهي محطة سطحية قريبة من شارع ترعة الزمر وشارع ترعة زنين وشارع الشريف وشارع همفرس وشارع الجمعية وشارع ناهيا ومكتب صحة بولاق الدكرور وشارع السودان وشارع مصدق ونادي الدقي الاجتماعي وموقف أتوبيسات بولاق الدكرور واللجنة الطبية العامة بالدقي.

وأوضحت الهيئة في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسيوك»، أن المحطة تتكون من طابقين، طابق الرصيف وطابق صالة التذاكر، ويحتوى كل رصيف على اثنين سلم متحرك واثنين سلم ثابت كما تحتوى المحطة على 24 بوابة تذاكر، مؤكدة أنها تأتي في إطار خطة التوسع بوسائل النقل الأخضر الصديق للبيئة.

أبرز المعلومات عن الخط الثالث للمترو

- الانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إل الكيت كات وحتى إمبابة شمالاً

- جاري إنهاء المسافة حتى جامعة القاهرة جنوباً بطول إجمالي للمرحلة 17.7 كيلومتر وعدد 15 محطة

- الانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو «هارون– عدلي منصور» بطول 11.5 كيلومتر وعدد 10 محطات بتكلفة 28.4 مليار جنيه

- توريد عدد 32 قطارا مكيفا للتشغيل على الخط الثالث للمترو «المرحلتين الثالثة والرابعة»

- تكلف توريد القطارات 8.9 مليار جنيه ودخول 28 قطارا منها إلى الخدمة

اقرأ المزيد:

مواعید مترو الأنفاق في رمضان 2024.. مد العمل على جميع الخطوط

تعديل مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي بمناسبة شهر رمضان

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2024.. التطبيق الجديد يبدأ صباح الغد

«مترو الأنفاق»: توزيع 5 آلاف وجبة خفيفة يوميا لإفطار الصائمين بالمحطات

مترو الأنفاق: لا صحة لما يتردد بشأن حدوث انفجار بمحطة المرج الجديدة
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.