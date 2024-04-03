تراجع أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم.. انخفضت 5 جنيهات

بعد تفعيل مبادرة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لخفض أسعار الفراخ البيضاء، بنسبة تتراوح ما بين 10و15%، تراجعت أسعار الدواجن البيضاء بقيمة 5 جنيهات إذ سجلت نحو 82 جنيهًا في المزرعة، مقارنة بـ87 جنيهًا في المزرعة منذ يومين.

أسعار الفراخ البيضاء

وتباع الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك بـ95 جنيهًا، بقيمة تراجع بلغت 5 جنيهات في الكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة 82 جنيهًا، بينما سجل نحو 95 جنيهًا للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الفراخ البلدي في المزرعة نحو 100 جنيه، وللمستهلك يباع الكيلو بـ120 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم

ووصل سعر البانيه إلى نحو 210 جنيهًا.

سعر كيلو الأوراك اليوم

بلغ سعر كيلو الأوراك للمستهلك 120 جنيهًا.

سجل سعر كيلو صدور الدجاج 140 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البط البلدي نحو 130 جنيهًا.

جاء سعر جوز الحمام بنحو 135 جنيهًا.

بلغ سعر الأرانب نحو 125 جنيهًا للكيلو.

سعر البط المجمد 122 جنيهًا للكيلو.