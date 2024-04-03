هل تخاف من الإصابة باكتئاب العيد؟.. اعرف الأسباب وطرق المواجهة

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ورغم الاحتفالات التي تملأ الشوارع وقتها، وجولات ورحلات التنزه التي ينتظرها كثير من الناس، يشعر البعض بحالة من الضيق، تصاحبها اكتئاب شديد، فما أسباب هذا الاكتئاب وكيفية التخلص منه؟

أسباب اكتئاب العيد

فترة إجازة العيد هي أيام الراحة من العمل والدراسة لدى معظم المواطنين، ويعد هذا سبب رئيسي للاكتئاب، بحسب احسب ما ذكر أخصائي الطب النفسي محمد الطويل، في حديثه مع «الوطن»، لكن هناك أسباب أخرى أبرزها:

- حالة الوحدة التي يشعر بها البعض بسبب الإجازة.

- هناك أشخاص تصاب بالاكتئاب، بسبب أجواء الهدوء والسكون الذي يسيطر على الشوارع.

- عدم الخروج للتنزه مع الأسرة أو الأصدقاء.

- التفكير الزائد طوال اليوم بسبب الفراغ.

- عدم ارتياح الشخص لوجود وقت فراغ كبير في حياته، خاصة إذا كان في المعتاد يقضي أغلب وقته في العمل.

طرق لعلاج اكتئاب العيد

يجب على أي شخص يعاني من اكتئاب العيد، أو يشغل تفكيره الدخول في تلك الحالة، قبل أيام قليلة من الإجازة، ألا يفكر في الأمر كثيرًا، لأن التفكير في حد ذاته يقود في النهاية إلى الشعور بالاكتئاب، وفقًأ لما أكده أخصائي الطب النفسي، موضحا عدة طرق قد تساعد على التخلص من هذا الشعور خلال فترة إجازة العيد أهمها:

- عدم الجلوس بمفردك في المنزل عند شعورك بالاكتئاب.

- ممارسة أي نشاط خلال اليوم كممارسة الرياضة.

- عدم قضاء أيام الإجازة كلها في المنزل.

- الخروج للتنزه على الأقل النزول من المنزل للمشي فقط.

موعد عيد الفطر المبارك

ووفقًا للحسبات الفلكية فإن موعد عيد الفطر المبارك، يكون يوم الأربعاء 10 أبريل الجاري، على أن تكون آخر أيام العيد، الجمعة الموافق 12 من نفس الشهر.