رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة 24 من مسلسلات الأطفال (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
11:47 ص | الخميس 04 أبريل 2024
مسلسل يحيى وكنوز

مسلسل يحيى وكنوز

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «درما رمضان.. أحداث الحلقة 24 من مسلسلات الأطفال».

في مسلسل يحيي وكنوز الجزء الثالث، فاوضت عصابة سارقي الهوية يحيي على سرقة سيف ألكسندر الأكبر مقابل فك أسر سينو صديقه، وخلال ذهابهم إلى عصر الملك ألكسندر عبر البوابة السحرية طرح أحدهم سؤال: هي الإسكندرية اتسمت على اسمه؟!.

ملخص الحلقة 24 من مسلسل نورة 

وفي مسلسل نورة، ظهر والد ووالدة نورة وهما يتحدثان مع ابنهما نور عن معدات التصوير ورد عليهما بأنه أخطأ، وخلال أحداث الحلقة أرسلت ريم صديقة نورة رسالة إليها كتب فيه كلمة واحدة «أنقذيني».

وفي مسلسل نور والكوكب السعيد، شهدت ظهور نور وهو يقول لزهراء أعطيني بعض قوتك، وعندما نفذت أمره فُتحت بوابة كبيرة وظهر انفجار وبدأوا في الاختباء، كما ذهب نور للبحث عن طعام لأهل القرية.        

اقرأ المزيد:

كواليس تسجيل ياسر جلال شخصية «رمسيس الثاني» في مسلسل يحيي وكنوز «صور»

سماح أبو بكر عزت تكشف لـ«كلام في الفن» كواليس المسلسل الكرتوني «نورة»

ملخص أحداث الحلقة الـ20 من مسلسلات الأطفال في رمضان.. تحطم كأس نورة

حسام صالح يكشف تفاصيل «يحيي وكنوز»: طفل يركب آلة الزمن ويعيش مغامرات

سماح أبو بكر عزت: مسلسل «نورة» موجه للأسرة كلها.. ويرصد مشكلات الفتاة

كيفية احترام خصوصية أطفالك.. «علميه زي أبطال مسلسل الكارتون نورة»
بقلم شريف سليمان