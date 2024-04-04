هاني شنودة يعلن موعد أول حفل لفرقة «المصريين» بعد عودتها

أعلن الموسيقار هاني شنودة تفاصيل أول حفل لفرقة «المصريين» في ثوبها الجديد، والتي أُعلن عن عودتها مؤخرًا، وذلك بعد عيد الفطر المبارك بالقاهرة.

شباب المطربين يحييون أول حفل لفرقة المصريين بعد عودتها

وقال هاني شنودة، في تصريحات لـ«الوطن»: «خلال أيام ينطلق أول حفل لفرقة المصريين بعد عودتها وسيكون في القاهرة، وسيكون معي في الفرقة هذه المرة مجموعة من الشباب الواعدين، نجوم المستقبل، وهم: المطربون منى العطار، (تينا) كريسيتنا عدلي، وسيف خالد، والعازفين يوسف مصطفى، يوسف حسن، ودرامز معتز العربي، والإيقاع رويدة أبو زيد».

موعد حفل فرقة المصريين

وأضاف «شنودة» أنَّ أول حفلات فرقة المصريين ستكون خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك يوم الجمعة الموافق 12 أبريل الجاري في أحد الأماكن بالقاهرة الجديدة في تمام الساعة 9 مساءا، كاشفًا عن أمنيته بعقد حفلات الفرقة في مختلف ربوع الوطن، وخاصة في المعالم الأثرية والسياحية المنشرة بمختلف المحافظات.

وعبّر هاني شنودة عن سعادته بعودة الفرقة، بعد سنوات من توقف فرقة «المصريين»، قائلًا إنَّ الفرقة تعود بروح العصر، ونعمل على فن وفكر وروح فرقة المصريين، المعروفة في وجدان الشعب المصري، إذ تعبر أغاني الفرقة عن مشكلاتنا، فقد تعاونا خلال سنوات العمل مع كبار الشعراء منهم صلاح جاهين وعبدالرحيم منصور وعمر بطيشة.