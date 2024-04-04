أحداث الحلقات الـ24 من مسلسلات رمضان الدرامية والتاريخية

مع تشابك أحداث مسلسلات رمضان واقتراب نهايتها، عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «درما رمضان.. أحداث الـ24 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية»، يتضمن ملخصا لأحداث الأعمال الدرامية في اليوم الـ24 من الشهر الكريم.

أحداث الحلقة الـ24 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية

في مسلسل الحشاشين، نجح يحيي ابن مؤذن أصفهان في قتل زيد بن سيحون بعد حكم حسن الصباح كي يثأر يحيي لوالديه.

وفي مسلسل صيد العقارب، أحضر شوقي العصير لغادة عبدالرازق وتناولته وشكرته عليه، وتحدث معها وأخبرها بالسم الذي أعطاه إياه إسماعيل الغول لوضعه في العصير لكنه لم ينفذ طلبه، وطلب منها أن تسامحه، وأكدت له أنه سامحها.

وفي مسلسل المعلم، توفت زمزم مع بداية الحلقة وجرى دفنها وسط انهيار مصطفى شعبان وكل محبيها، وهدد المعلم زهران مصطفى شعبان بالقتل في حال عدم رجوع المخدرات له، وقرر بطل المسلسل الابتعاد عن الحرارة حتى يعيش في الفيلا مع أمه وأخته وعمه.

https://www.youtube.com/watch?v=OV7Leq40wag