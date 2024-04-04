يواصل أحمد مكي خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 8، الاستعداد لمسابقة النصف مليون، التي يخوضها من خلال شخصية «حزلقوم»، وينتظر مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 25 على قناة on في رمضان، لمعرفة تطورات الأحداث والمواقف الكوميدية التي تشهدها الحلقة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 25

تأتي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 25 على قناة on في رمضان، العرض الأول في الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة صباحًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8

كانت الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، مليئة بالأحداث، حيث تحدى حزلقوم صديق الكبير، بأن سوف يكسب في مسابقة النصف مليون، وإذا خسر سيترك الكبير العمودية.

ليشعر الكبير أنه في مأزق شديد ويحاول أن يساعد حزلقوم بشتى الطرق، كي يفوز في المسابقة حفاظا علي منصبة كعمدة المزريطة.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة: أحمد مكي، ورحمة أحمد، حاتم صلاح، مصطفي غريب.