«النقل» تصدر تعليمات مهمة للعاملين بالسكك الحديدية والورش المتخصصة

عممت وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، برئاسة المهندس محمد عامر، مجموعة تعليمات مهمة للعاملين بورش الشركة المصرية للصيانة، وخدمات السكك الحديدية «إيرماس» المتخصصة في عمرة وصيانة جرارات السكك الحديدية.

تعليمات السكة الحديد

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تعليمات السكة الحديد للعاملين بالشركة وفق تقرير للهيئة، وهي:

- تدريب وتأهيل وتثقيف العنصر البشري

- ضرورة الاهتمام باستمرار خلق بيئة عمل مناسبة لكل العاملين

- تحسين الخدمات الاجتماعية للعاملين

- تطوير منظومة الرعاية الصحية لتقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية لجميع العاملين

- ضرورة الاستفادة من العاملين الإكفاء والخبرات الكبيرة في نقل تلك الخبرات إلى العاملين الجدد

- ضرورة قيام كل العاملين بتأدية مهامهم، وفقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف

- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، مع تأكيد أن الأرباح للشركات التي تحقق مكاسب

- التأكيد على عدم خروج أي جرار من الورشة، إلا بعد التأكد من حالته الفنية، لزيادة معدلات السلامة والأمان

- تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب

- المحافظة على مواعيد القطارات

- الاهتمام بقوة الجر بالسكة الحديد، إذ جرى تدعيمها بجرارت جديدة، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وصيانة الجرارات الحالية

- التسابق لخدمة المواطنين

- أن يكون التعامل مع الجمهور في كل المواقف باحترام تام ووفقا للقانون

- الاستمرار في عدم السماح بدخول أي راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتي تستغل في تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

يذكر أن الهيئة كرمت 10 من العاملين من طوائف مختلفة «قائدي القطارات- نظار المحطات -ملاحظي الابراج- خفراء الشاكوش»، وذلك ممن تميزوا في عملهم، وأظهروا التزاما باللوائح والقوانين والتعليمات، ومنعوا مخاطر كانت على وشك الحدوث، وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب.