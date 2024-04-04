محافظ القليوبية: بدء إغلاق المدفن الصحي في الخانكة بشكل آمن لنقله

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي؛ لمناقشة عدد من المشروعات المشتركة من بينها مشروع إغلاق المدفن الصحي، لتقليل الانبعاثات البيئية الضارة الناتجة عنه، ومن أهمها السائل الرشيح، حرصًا على حماية البيئة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير منطقة العكرشة بالخانكة؛ إضافة إلى إنشاء مدفن صحي جديد للمحافظة بمدينة العاشر من رمضان.

إيجاد حلول بديلة للتخلص من القمامة

وأكد محافظ القليوبية أهمية إيجاد حلول بديلة للتخلص من القمامة بطرق صديقة للبيئة، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية للتنمية المستدامة حيث ناقش الحضور محددات غلق المقلب الصحي بأبو زعبل لتقليل الانبعاثات بطرق آمنة وصحية، تُقلّل من المخاطر البيئية والصحية.

غلق المقلب بشكل آمن

وخلال الاجتماع تم مناقشة الآليات التي سيتم التعامل من خلالها لغلق المقلب بشكل آمن من خلال تقنية أحواض التبخير التي سيتم التخلص من السائل الرشيح الذي بها والذي يسبب الروائح الكريهة بالمنطقة.

وتأتي هذه الخطوة الإيجابية في إطار حرص الدولة المصرية على حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتُعدّ علامة فارقة في مسيرة المحافظة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة مشروع تحويل منطقة العكرشة إلى منطقة صناعية نموذجية وتوفير كل الخدمات سواء في البنية التحتية أو اللوجيستية وجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والخدمات والبيئة والطرق والكهرباء والمياه والصرف لخلق فرص عمل للشباب، وناقش المحافظ عدد من المشروعات منها إنشاء محطة مياه شرب بطاقة 200 لتر/ ثانية، وإنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي وإنشاء محطات وسيطة لنقل البضائع وربطها بشبكة الطرق الإقليمية، وإنشاء مراكز التدريب والبنوك والخدمات.

كما ناقش محافظ القليوبية مع أعضاء من البنك الدولي آلية تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغيير المناخ في القاهرة الكبرى ويهدف المشروع إلى تقليص انبعاثات ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية ومكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى ويتضمن المشروع إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية.