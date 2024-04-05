ماذا تفعل إذا فقدت التوكيل الخاص بك؟.. قانوني يجيب

تعتبر التوكيلات هي الرابط بين الوكيل وموكله وذلك نظراً لما تتسم به من المرونة في أداء الأعمال بإسم الغير، ونرصد لكم في السطور التالية كيفية التصرف الصحيح حال ضياع أو احتراق التوكيل.

ما هو عقد الوكالة

قال بسام أبو رحمة المحامي، إن الوكالة هي عقد بين طرفين هما الوكيل والموكل حيث يلتزم فيها الوكيل بعمل قانوني لحساب مٌوكله، وذلك لإنجاز بعض الأعمال مقابل أجر مادي متفق عليه مسبقاً.

وأضاف أبورحمة في تصريحات للوطن، أنه إذا حدث أن فُقد التوكيل فيمكن للوكيل أو الموكل استخراج صورة طبق الأصل من التوكيل تقوم مقام الأصل وتختم بشعار الجمهورية.

طريقة استخراج التوكيل بدل تالف من الشهر العقاري

وأوضح المحامي، أن الشخص الذي يريد استخراج التوكيل التوجه إلى الشهر العقاري بصورة بطاقة الرقم القومي وصورة التوكيل المراد استخراج أصله ويتقدم بطلب إلى الموظف المختص لاستخراج صورة طبق الأصل من هذا التوكيل وسداد الرسوم، ويحصل صاحب الطلب على ايصال يفيد تقديمه على التوكيل ليعود في اليوم التالي على التقديم لاستلام صورة طبق الأصل تقوم مقام الأصل.