عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. أحداث الحلقة 25 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية».

في مسلسل الحشاشين، ظهرت الفنانة أمينة خليل في دور بدر البدور ابنة أحد الرعاة الذي قابل حسن الصباح صدفة واستضافه في منزله بحجة أنه غريب، وبعدما رآها طلب يدها للزواج مقابل أي مهر، إلا ان والدها طلب رضاها أولا.

وفي مسلسل محارب، أعلن الحاج مرزوق الوقوف بجانب عزيز محارب رغم المشكلات بين أفراد العائلة، بعدما أظهر محارب حبه للعائلة أمام الجميع وبعد لم شملهم نجح في الهروب قبل وصول الشرطة.

وفي مسلسل بيت الرفاعي، حرر يحيى محضرا بقسم الشرطة ضد فاروق وشهدت الحلقة اصطحاب قوة شرطة لفاروق من منزله وطلب يحيى من رقية ترك بيت فاروق وترجع معه لكنها رفضت.