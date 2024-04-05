متى تبدأ ليلة 27 رمضان 2024؟.. اغتنمها للفوز بالجنة

ليلة 27 رمضان من الليالي الوترية المهمة التي قد تكون ليلة القدر في رمضان هذا العام، لذلك يهتم الجميع بإحياء هذه الليلة المباركة.. ومتى تبدأ ليلة 27 رمضان 2024 سُؤال يهم أغلب المسلمين لمعرفة موعد بداية هذه الليلة المبارك، التي من المتوقع أن تكون ليلة القدر، لأنها الليلة الوترية قبل الأخيرة في هذا الشهر المبارك، ويجيب «الوطن»، عن هذا السؤال في السطور التالية.

متى تبدأ ليلة 27 رمضان 2024

وأجابت الإفتاء عن سؤال متى تبدأ ليلة 27 رمضان 2024، موضحة أنها تبدأ من مغرب يوم الجمعة اليوم الموفق 5 أبريل والموافق اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان، ومن المقرر أن تنتهي فجر غدا السبت الموافق 6 من أبريل 2024، وهو الموافق السابع والعشرين من رمضان ، ومن المتوقع أن تكون هذه الليلة هي ليلة القدر.

وأوضحت الإفتاء ردا على سؤال متى تبدأ ليلة 27 رمضان 2024، بإن الله أخفى رضاه في طاعته؛ ليستزيد أصحاب الطاعات في أعمالهم، وأخفى غضبه في معصيته؛ لينزجر أصحاب السيئات عن أعمالهم، ولذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يُخفي أعمار الناس وآجالهم فلم يحددها؛ ليجد الإنسان في طاعة ربه، فينال رضاه، قال تعالى: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ» [الأعراف: 34].

سبب إخفاء ليلة القدر

وعن إخفاء متى تبدأ ليلة 27 رمضان، ذكرت دار «الإفتاء»، أن الله أخفى ليلة القدر في رمضان لِيَجِدَّ الصائم في طلبها، وخاصة في العشر الأواخر منه، فيشمر عن ساعد الجد، ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ»، فتكون حظه من الدنيا وينال رضا الله في دنياه وفي آخرته؛ لذلك أخفى الله ليلة القدر في أيام شهر رمضان حثًّا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان.