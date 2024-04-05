أهلاوية أم زملكاوية؟.. مفاجأة في الانتماء الكروي لأسرة إمام عاشور

أدلى إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بتصريحات حول عودته من الاحتراف وتعاقده مع النادي الأهلي بدلًا من الزمالك، إلى جانب حديثه عن انتماء أسرته الكروي في الفترة الحالية.

إمام عاشور مع منى عبد الوهاب في «ع المسرح»

وقال إمام عاشور، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، إنه بعد عودته من الاحتراف حاول التواصل مع إدارة نادي الزمالك؛ لإتمام تعاقده مع الفارس الأبيض، إلا أنه وجد عدم اهتمام بأمره، وأنه بمجرد فتح الباب أمامه للتعاقد مع النادي الأهلي انتهز الفرصة على الفور.

الانتماء الكروي لأسرة إمام عاشور

كما أوضح «عاشور»، أن عائلته بالكامل كانت تشجع نادي الزمالك، إلا أنه بعد تعاقده مع النادي الأهلي تحولت أسرته بالكامل إلى تشجيع المارد الأحمر: «الأسرة كلها بقت تشجع الأهلي لما أنا تعاقدت مع الأهلي».

وعما إذا كان إمام عاشور يغصِب على أسرته في تشجيع نادي معين، قال اللاعب إنه لا يغصِب إطلاقًا على أي من أفراد أسرته، أو حتى يطلب منهم تشجيع فريق معين، إلا أن هذا التحول في انتماءهم الكروي جاء نتيجة حبهم له ورغبتهم في دعمه.

برنامج «ع المسرح» تقديم منى عبد الوهاب

جدير بالذكر أن برنامج «ع المسرح»، الذي تُقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب عبر شاشة «الحياة» هو برنامج حواري تقدمه منى عبد الوهاب يوميا في من مسرح الريحاني، تقوم فكرته على استخدام المصطلحات المسرحية في الأسئلة واكتشاف جوانب جديدة وخفيه في حياة الضيوف.