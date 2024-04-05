مجدي عبدالغني لـ«حبر سري»: «دراستي للفلسفة وعلم النفس خلتني أحب الجمال جدا»

أكد الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المرأة خلقت لرجل واحد وأي ذكر على وجه الأرض لم يخلق لمرأة واحدة وهي قناعته الخاصة، موضحًا أن الذي يتزوج مرة واحدة لا يصح أن يتزوج من امرأة أخرى.

وأشار مجدي عبدالغني خلال حواره ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه برج الأسد ويحب الجمال جدًا ومن الممكن أن يكون معجب بأي امرأة جميلة، موضحًا أنه من خلال دراسته للفلسفة وعلم النفس والتأملات بأنه ليس هناك أي مخلوق مذكر على وجه الأرض له امرأة واحدة.

ونوه بأن أي شيء مذكر على وجه الأرض لا يعتمد على امرأة واحدة، مؤكدة أنه متزوج من امرأة واحدة ولم يتزوج من 15 امرأة.