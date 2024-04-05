دعاء للمتوفى في آخر جمعة من رمضان.. اللهم آنسه في وحدته واملأ قبره رضا

دعاء للمتوفى في آخر جمعة من رمضان، حيث يعد الدعاء من الأعمال المستحبة في العشرة الآواخر التي تتضمن ليلة القدر وهي خير من 1000 شهر، فضلا عن ساعة الإستجابة التي توجد في يوم الجمعة فهو يوم مبارك يستحب فيه الدعاء للمتوفى خاصة وهي آخر جمعة في الشهر المبارك.

دعاء للمتوفى في آخر جمعة من رمضان

وحول دعاء للمتوفى في آخر جمعة من رمضان، فلا يوجد صيغة ثابتة يمكن الدعاء بها للميت في هذا اليوم المبارك، وحسب دار الإفتاء، يمكن ترديد الدعاء التالي:

اللهم اجعل هذه الجمعة مغفرة لكل ذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاءً لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكُل دعاء فأنت على كُل شيء قدير

اللهم إنّا نسألك في يوم الجمعة أن تغفر لحيّنا وميّتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا.

اللهم من أحييته منّا فأحيه على الإسلام، ومن توفيّته منّا فتوفّه على الإيمان.

اللهم إنّا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تُبدل موتانا وموتى المسلمين دورًا خيرًا من دورهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأنت تدخلهم الجنة وتعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار.

اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، واجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهم إن كان فقيدنا محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، ونسألك يا ربّي أن تدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم في يوم الجمعة نسألك أن ترحم ميّتنا وأن تنزله منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين.

اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته، واملأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور

اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة ولا تجعله حفرةً من حفر النار.

اللهم في صباح يوم الجمعة ارحم أبي رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين.

اللهم إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحم ميّتنا، وألّا تُعذّبه، وأن تُثبّته عند السؤال.

اللهم إنّا لنا أخًا هو الآن في ذمّتك وحبل جوارك، فقهِ اللهم فتنة القبر وعذاب النار، واغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إنه آخر ساعة من يوم الجمعة اللهم يا كريم يا جزيل العطايا يا واهب النعم يا رب عبدك عادل مبارك بضيافتك وليس هناك اكرم وارحم منك اللهم اغفر له وارحمه ونور قبره واجعله من المنعمين في قبره اللهم انت رحمن الدنيا والاخره اللهم آنس وحشته يا حي يا قيوم.