إمام عاشور يتغزل في زوجته ببرنامج «ع المسرح».. ماذا قال عنها؟

حرص إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، خلال ظهوره في برنامج «ع المسرح»، على الإشادة بزوجته، وبكل ما قدمته له من دعم خلال مسيرته الكروية.. فماذا قال عن شريكة حياته؟

إمام عاشور مع منى عبد الوهاب في «ع المسرح»

في بداية حوار مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، اختار إمام عاشور اسم «حدوته كوميدية» لحياته في حال تحولت إلى رواية، موضحًا أنه لا يميل إلى الكآبة أو الضغوط: «أنا حياتي كلها عبارة عن ضحك وهزار، مبحبش الاكتئاب أبدًا ومبحبش الضغوطات حتى لما يكون في ضغوط بعرف أطلع نفسي منها».

ماذا قال إمام عاشور عن زوجته في برنامج «ع المسرح»؟

كما أشار إمام عاشور خلال حديثه إلى زواجه في سن الـ24 عامًا، إلى جانب الإشارة إلى زوجته بكونها داعم كبير له طوال الوقت، وكيف كانت سندًا قويًا له داخل المستطيل الأخضر وخارجه: «مراتي ربنا يخليهالي، سند ليا، ومهما أتكلم مش هقدر أديها حقها، وقفت جنبي في حاجات كتير، ودايما supporter ليا في حياتي سواء في الملعب أو برا الملعب ودايمًا معايا داعم وضهر وسند ربنا يخليهالي».

تقبيل إمام عاشور قدم والدته

أوضح إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، أنه في ليلة زفافه حرص على تقبيل قدم والدته؛ حبًا فيها وتقديرًا لكل ما قدمته له خلال حياته ومنذ بداية مسيرته الكروية: «لا دي في حتة تانية، ربنا يخليهالي دي شافت معايا حاجات كتير، لما كنت في المحلة كانت معايا مكانتش بتسيبني في أي وقت، تمرين صبح بالليل كانت معايا»، لافتًا إلى أن والدته لا تشاهد أي مباراة له من شدة خوفها عليه: «مبتتفرجش ع الماتشات خالص، بتبقى خايفة عليا، مبتتفرجش خالص على أي ماتش ليا».

برنامج «ع المسرح» تقديم منى عبد الوهاب

جدير بالذكر أن برنامج «ع المسرح»، الذي تُقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب عبر شاشة «الحياة» هو برنامج حواري تقدمه منى عبد الوهاب يوميا في من مسرح الريحاني، تقوم فكرته على استخدام المصطلحات المسرحية في الأسئلة واكتشاف جوانب جديدة وخفيه في حياة الضيوف.