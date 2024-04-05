إمام عاشور: رضا عبد العال بيضحك الناس.. وأنا شهرته بـ«الهجاص»

قال اللاعب إمام عاشور عن أزمته السابقة مع اللاعب وليد سليمان، أنه كان خاطئًا في الفعل الذي بدر منه، وقدّم الاعتذار له أكثر من مرة، وقبل رأسه أمام الجميع في مُباراة القمة: «غلطت في حقه واللي عملته مكانش يصح».

إمام عاشور يتحدث عن رضا عبد العال

وعن أزمته مع المحلل الرياضي رضا عبد العال، قال «عاشور» خلال في برنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، أن رضا عبد العال موجود على الشاشات لأن الجمهور المصري يحب الضحك، وما يفعله رضا عبد العال غرضه الضحك والأفيه، والترند: «أنا بحب رضا عبد العال جدًا والله وبيضحكني جدًا، وزي ما طلع تكلم عليا تكلمت عليه، وقلت عليه هجاص وتشهر بيها».

أكّد «إمام» أنه من الصعب جدًا الرجوع مرة أخرى لنادي الزمالك، موضحًا أن قرار الانتقال للنادي الأهلي، لم يأخذ تفكير 1% منه: «صعب أرجع الزمالك لأني تحطيت في مكان الناس فيه بتحبني، وجمهور النادي الأهلي ربنا يعلم حبي ليهم، ونادي الزمالك لما رجعت من الاحتراف محدش فيهم قدرني ولا كانوا بيردوا عليا»، وتعليقًا على سؤال منى عبد الوهاب بأن جمهور الأهلي هتف وقال عنه: «إمام مش عايزينه» رد وقال «والنهاردة بيقولوا ابن النادي».