لماذا اختار إمام عاشور «حدوتة كوميدية» عنوانا لرواية حياته؟

تصريحات كثيرة أدلى بها إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، خلال ظهوره في برنامج «ع المسرح»، جاء في بدايتها اختيار اسمًا لرواية حياته، والذي كان «حدوتة كوميدية»، وتفسير سبب اختياره لهذا الاسم.

إمام عاشور مع منى عبد الوهاب في «ع المسرح»

واختار إمام عاشور، في بداية حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، اسم «حدوتة كوميدية» كعنوان لحياته في حال تحولت إلى رواية، موضحًا أن سبب اختياره لهذا الاسم أنه يميل دائمًا إلى «الفرفشة» والكوميدية والابتعاد عن الكآبة والضغوط.

سبب اختيار إمام عاشور اسم «حدوتة كوميدية» لرواية حياته

وقال «عاشور»: «أنا حياتي كلها عبارة عن ضحك وهزار، مبحبش الاكتئاب أبدًا، ومبحبش الضغوطات حتى لما يكون في ضغوطات بعرف أطلع نفسي منها»، لافتًا إلى أنه يجيد خوض المباريات تحت الضغط ولا يُصاب بالتوتر، بل على العكس تساعده هذه الضغوطات على التمسك بقراراته وخططه التي حددها قبل النزول إلى أرض الملعب.

من ضمن التصريحات التي أدلى بها إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، خلال مشاركته في برنامج «ع المسرح»، هو الانتماء الكروي لأسرته، موضحًا أن عائلته بالكامل كانت تشجع نادي الزمالك، إلا أنه بعد تعاقده مع النادي الأهلي تحولت أسرته بالكامل إلى تشجيع المارد الأحمر: «الأسرة كلها بقت تشجع الأهلي لما أنا تعاقدت مع الأهلي».

برنامج «ع المسرح» تقديم منى عبد الوهاب

جدير بالذكر أن برنامج «ع المسرح»، الذي تُقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب عبر شاشة «الحياة» هو برنامج حواري تقدمه منى عبد الوهاب يوميًا في من مسرح الريحاني، تقوم فكرته على استخدام المصطلحات المسرحية في الأسئلة واكتشاف جوانب جديدة وخفيه في حياة الضيوف.