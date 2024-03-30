دعاء فجر اليوم العشرين من رمضان.. اللهم ارفع عنا الهموم والأحزان

يوافق فجر اليوم العشرين من رمضان الموافق ميلاديًا 30 مارس الجاري، ويستحب الكثير من المسلمين الدعاء في فجر اليوم الـ20 من رمضان، فيما يبدأ العد التنازلي بعد ذلك لبدء أول ليالي العشر الأواخر، والتي تبدأ من مغرب السبت وحتى فجر الأحد.

دعاء فجر 20 رمضان

وحول دعاء فجر اليوم العشرين من رمضان، فأنه يستحب الدعاء بما يريد العبد من ربه، وأوضحت «الإفتاء» أنه لا يوجد صيغة محددة للدعاء في فجر اليوم العشرين من رمضان، ولكن يمكن الدعاء بالصيغ التالية:

- اللهم ارفع عنا الهموم والأحزان املأ قلوبنا بالسعادة والاطمئنان.

- اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر.

- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

- اللهمَّ إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تُطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتُصلح بها أمري، وتُغني بها فقري، وتُذهب بها شري، وتكشف بهاهمي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتُبيّض بها وجهي.

- اللهم إنك عفو تُحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين.

- اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقلته نفسي يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم فرج همنا ويسر أمرنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين.

- اللهم إني نسألك أن تجعل خير عملنا آخره، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، إنّك على كل شيءٍ قَدير.

- اللهم إنك عفو تُحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين.