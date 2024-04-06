ناقد فني: مسلسلات رمضان 2024 شهدت تطبيق تقنيات متطورة

أكد أحمد سعد الدين، الناقد الفني، أن الموسم الرمضاني الحالي يشهد تطورا تقنيا بشكل كبير جدًا في عناصر العمل الفني، مشددًا على أن التصوير جيد جدًا في مسلسلي الحشاشين وجودر، كما أن المونتاج واحد من العناصر الفنية التي نشهدها خلال الموسم الرمضاني 2024.

«سعد الدين»: جرافيك مسلسل جودر مميز

وأوضح «سعد الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مسلسل جودر اعتمد على «الجرافيك» بشكل مميز، وهناك عناصر أخرى مميزة جدًا خلف الكاميرا، مؤكدًا أن كل هذه من عناصر العمل الفني في أعلى حالاتها وخلقت نوع من الإبهار لدى المشاهد.

تصوير مسلسل الحشاشين في 5 دول

وأكد «سعد الدين»، أن المسلسل التاريخي الحشاشين به نوع من الإبهار في الصورة، مؤكدًا تصويره في 5 دول، وهو رقم كبير ويحتاج لميزانية كبيرة في الإنتاج، كما أن مسلسل جودر جاء بشكل مميز جدًا سواء عناصر العمل أو حتى التمثيل، موضحًا أن التقنية وعناصر العمل حتى تكون في حالة الاكتمال تحتاج لميزانيات ضخمة ولم تكن متوفرة بالشكل الموجود الفترة الحالية.

وتابعت: «شهدنا في الأعمال الدرامية خلال رمضان 2024 سخاء إنتاجيا، بالتزامن مع التطور التقني في الإخراج والتقنيات الأخرى».