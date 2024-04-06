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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 6-4-2024

كتب:

حسن صالح
12:00 م | السبت 06 أبريل 2024
موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم

يتطلع الأهالي لمعرفة موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 6-4-2024، الموافق الـ27 من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية، إيذانًا بقيام أحد الليالي الأخيرة من الشهر الفضيل، راجين الله ألا يمر دون أن يتقبل أعمالهم، وهو اليوم الذي تصل ساعات الصوم فيه لنحو 14 ساعة و29 دقيقة.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 6-4-2024

ووفق إمساكية هيئة المساحة يحين موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 6-4-2024 الموافق 27 رمضان الساعة 06:18 مساءً، إذ يتناول الصائمون وجبة الإفطار ويصلون المغرب ويتوجهون للمساجد لأداء صلاة العشاء والتراويح.

موعد صلاة المغرب في القليوبية اليوم

تأتي مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 6-4-2024 الموافق 27 رمضان وفق إمساكية الهيئة العامة للمساحة كالتالي:

الفجر: 04:09 صباحا 

الشروق: 05:38 صباحا

الظهر: 11:58 ظهرا

العصر: 03:31 مساءً

المغرب: 06:18 مساءً 

العشاء: 07:36 مساءً

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بقلم حسن صالح