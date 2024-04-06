الأسرة القرآنية الأولى: نشعر بالفخر ورفعنا اسم عائلتنا بعد تكريم الرئيس

عبر سعد محمد سعد عيسى عن سعادته هو وأشقائه لتكريمهم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية ليلة القدر اليوم، بعد حصولهم على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في فرع الأسرة القرآنية التاسعة والعشرين.

وأضاف «عيسى»، قائلا «نشعر بالفخر الشديد، وكل الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بأهل القرآن، ولوزارة الأوقاف على إقامة تلك المسابقة على أرض الكنانة، بلد العلم والعلماء التي أنجبت الشيخ الحصري والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمود البنا، والشيخ المنشاوي وغيرهم من كبار القراء، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحذو هو وأشقائه حذو هؤلاء كبارالقراء».

اهتمام القيادة السياسية بأهل القرآن الكريم

كما وجه «عيسى» الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته وعنايته بأهل القرآن الكريم وإكرام أهله، ومضاعفة قيمة الجوائز لتصل لأول مرة إلى 500 ألف جنيه.

وعن اشتراكهم في المسابقة هو وشقيقيه سعيد وعبد العزيز محمد سعد عيسى، ورحلتهم في حفظ القرأن الكريم، قال: « جميعنا أئمة في وزارة الأوقاف، نحن 7 أخوة، 3 ذكور، و4 إناث، وجميعنا يحفظ القرآن الكريم، وحرص والدنا على ذلك رغم حصوله على الشهادة الابتدائية فقط، ودرسنا في الأزهر الشريف، وحاليا أعمل إماما وخطيبا بمديرية أوقاف بمحافظة الإسكندرية».

سعادة العائلة بجائزة القرآن الكريم

وعن شعور العائلة بفوزه هو شقيقيه، قال: «فرحة غامرة شعرت بها أسرتي، فبيتنا من بيوت القرآن وأهل القرآن، وأسال الله أن يكون أبنائي امتداد لهذا البيت، وأن يكونوا من أهل القرآن، فهم يتقدمون الآن في حفظ القرآن الكريم رغم صغر أعمارهم، فكما حرص والدي على تحفيظنا القرآن إن شاء أكمل الرسالة مع أولادي».

حفظ الفتيات للقرآن الكريم

وعن تصفيات ومراحل الاختبار للوصول إلى المسابقة العالمية للقرآن الكريم، قال: «إنجار تاريخي لوزير الأوقاف، لأنه أول من خصص فرعا للأسر القرآنية، وأجريت التصفيات على مستوى المديريات بجميع المحافظات، وتقدم لها عدد كبير في المحافظات، ثم تم عدد منهم للاختبار في الوزارة شفويا وتحريريا، حتى تم تأهيل 5 أسر فقط للالتحاق بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم».

وأشار إلى أنه وشقيقيه أئمة في وزارة الأوقاف، قائلا: «هذا شيء يُحسب لوزارة الأوقاف أن أئمتها على مستوى علي من الأداء»، مضيفا «شقيقاتي الفتيات أيضا يحفظن القرآن الكريم كاملا، ويحرصن على مراجعته كاملا، وتحفيظه لأبنائهن».