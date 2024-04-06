شروق شمس 7 أيام يثير الجدل حول علامات ليلة القدر.. هل تحققت في 27 رمضان؟

هل تحققت ليلة القدر خلال الأيام الماضية أم لا؟ سؤال أثار جدلا واسعًا بين الناس منذ بداية العشر الأواخر في رمضان، إذ يقول البعض أنها إحدى أيام 21 أو 23 أو 25 ختاما بليلة 27 التي كانت أمس، ويقول البعض الآخر أنه مازال هناك فرصة أخرى في الأيام المتبقية من رمضان، ويرصد الوطن في السطور التالية علامات ليلة القدر في 7 أيام من العشر الأواخر.

وقال الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، لـ«الوطن»، إن علامات ليلة القدر نقلها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعرف من شروق شمسها، إذ أوضح أنها تشرق دون شعاع، لافتًا إلى أن ليلة القدر في شروق شمس 27 رمضان أن ليلة القدر لها بعض السمات التي ظهرت في هذه الليلة، منها الهدوء والراحة والسكينة، والطقس كان معتدلًا مائلًا للبرودة.

كما وثق وكيل وزارة الأوقاف المصرية، لشئون الدعوة الإسلامية، شورق شمس لسلة 27 رمضان، وعلق قائلا: إن شمس ليلة 27 رمضان ليس لها شعاع كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أنه مازال أمامنا أيام أخرى يجب علينا فيها الاجتهاد فمن قام العشر الليالي بالتأكيد أدرك ليلة القدر.

علامات ليلة القدر في 7 أيام من العشر الأواخر

وبدأ تحري ليلة القدر واتباع علاماتها مع دخول العشر الأواخر في رمضان، فأصبحت كل ليلة وترية أو غير وترية هي ليلة تحرى من الناس طمعًا في الفوز بهذه الليلة المباركة، واختلفت علامات تحري ليلة القدر في ليالي العشر الأواخر من رمضان، وجاءت كالتالي:

علامات ليلة القدر يوم 21 رمضان

نشر عدد أحد الحسابات على فيسبوك صورًا لشروق شمس يوم 21 رمضان المبارك التي ظهرت فيها الشمس بلا شعاع، بالإضافة إلى نضر العديد من الاشخاص فيديوهات راصدين فيها تحري علامات ليلة القدر التي ظهرت فيها الشمس واضحة وجلية.

علامات ليلة القدر يوم 22 رمضان

ونشر بعد الأشخاص على مواقع التواصل صورًا ومقاطع فيديو توضح أن ليلة 22 رمضان شهدت خروج شعاع للشمس، لكنه كان ضعيفًا، واستمر لمدة 6 دقائق، ولم يكن مؤذ للعين، ثم أصبح قويا.

علامات ليلة القدر في ليلة 23 رمضان

وقال أحد الاشخاص عبر حسابه الشخصي في تحري علامات ليلة القدر في 23 رمضان إن «الشمس أشرقت حمراء ضعيفة جدًا، وظلت مدة 3 دقائق لا شعاع لها، ولكن سرعان ما انتشرت أشعتها، واحتمى قرصها لتصبح مؤذيه للعينين والله أعلم».

علامات ليلة القدر في ليلة 24 رمضان

ورصدت الوطن في تحري علامات ليلة القدر في ليلة 24 رمضان خلال فيديو بث مباشر كيف أشرقت شمس 24 رمضان، موضحة أنه كان شعاعًا خافتًا وسمائها صافية، مشيرة إلى أنه على الأرجح تكون ليلة القدر في ليلة وترية من ليالي العشر الأواخر في رمضان.

علامات ليلة القدر في ليلة 25 رمضان

ونشر عدد من رواد التواصل الاجتماعي توقعاتهم من خلال مراقبة شروق الشمس من مختلف المناطق، إذ كتب أحد الحسابات على «فيس بوك» معلقًا: «شكلها كدة النهاردة ليلة القدر»، فيما نشر حساب آخر صورة لقمر ليلة 25 رمضان معلقًا: «قمر ليلة 25 اللهم أنك عفوا تحب العفو فاعف عنا».

علامات ليلة القدر في ليلة 26 رمضان

شهدت شمس ليلة 26 رمضان سطوع غير طبيعي بعد شروق الشمس ب15 دقيقة وظهور شعاع لها قوي ،وقال أحد الأشخاص الذيت تحروا هذا الليلة " مازالت ليلة القدر باقية وأنها لم تكن ليلة القدر ، وربما بالفعل لم تأتي هذه الليلة في الليالي الماضية"، بينما نشر البعض الأخر صورا للشمس من مختلف الدول التي ظهرت فيها ساطعة.

علامات ليلة القدر في ليلة 27 رمضان

ورصدت عدسة الوطن علامات ليلة القدر في يللة 27 رمضان، وهي إحدى الليالي الوترية التي ينتظرها كل مسلم لتحري ليلة القدر المباركة فيها، وظهرت فيها الشمس ساطعة وواضحة وظهر لها شعاع بعد الشروق بعدة دقائق.