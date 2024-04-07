رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 13 مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc

كتب:

محمد عزالدين
08:59 ص | الأحد 07 أبريل 2024
مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار

بعد تصاعد الأحداث في الحلقة 12، يبحث المشاهدون عن مواعيد الحلقة 13 من مسلسل بدون سابق إنذار؛ إذ إن آسر ياسين «مروان» يبحث باستمرار عن ابنه الحقيقي الذي جرى استبداله في المستشفى عند ولادته، ما يجعله فريسة سهلة لأي شخص ويوقعه في مشكلة كبيرة، بعد تعرضه للضرب على يد زوج الممرضة زينب السابق في الحلقات السابقة، يستغله أحد العاملين في المستشفى من خلال رغبته في الذهاب لرؤية ابنه الحقيقي.

موعد عرض الحلقة 13 مسلسل بدون سابق إنذار

ومن المقرر أن يكون موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc في تمام الساعة 18:15 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

أحداث مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة عائشة بن أحمد وآسر ياسين، وتدور أحداثه حول زوجين، مروان وليلى، تتغير حياتهما عندما يعلمان أن ابنهما عمر يعاني من سرطان الدم، وتحدث العديد من المفاجآت خلال هذه الحلقات.

وتظهر الفحوصات بشكل صادم أن عمر ليس ابنهما، بل جرى استبداله بطفل آخر أثناء الولادة في أحد مستشفيات الإسماعيلية.

اقرأ المزيد:

ملخص الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار.. تدهور الحالة الصحية لابن آسر ياسين

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12.. موظف المستشفى ينصب على آسر ياسين‏

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC اليوم 

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12.. مكالمة تعيد الأمل لعائشة في عودة ابنها

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12.. آسر ياسين يتورط في أزمة جديدة

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc اليوم
بقلم محمد عزالدين