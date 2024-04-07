موعد عرض الحلقة 13 مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc

بعد تصاعد الأحداث في الحلقة 12، يبحث المشاهدون عن مواعيد الحلقة 13 من مسلسل بدون سابق إنذار؛ إذ إن آسر ياسين «مروان» يبحث باستمرار عن ابنه الحقيقي الذي جرى استبداله في المستشفى عند ولادته، ما يجعله فريسة سهلة لأي شخص ويوقعه في مشكلة كبيرة، بعد تعرضه للضرب على يد زوج الممرضة زينب السابق في الحلقات السابقة، يستغله أحد العاملين في المستشفى من خلال رغبته في الذهاب لرؤية ابنه الحقيقي.

موعد عرض الحلقة 13 مسلسل بدون سابق إنذار

ومن المقرر أن يكون موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc في تمام الساعة 18:15 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

أحداث مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة عائشة بن أحمد وآسر ياسين، وتدور أحداثه حول زوجين، مروان وليلى، تتغير حياتهما عندما يعلمان أن ابنهما عمر يعاني من سرطان الدم، وتحدث العديد من المفاجآت خلال هذه الحلقات.

وتظهر الفحوصات بشكل صادم أن عمر ليس ابنهما، بل جرى استبداله بطفل آخر أثناء الولادة في أحد مستشفيات الإسماعيلية.