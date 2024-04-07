«مش رافضة الرقص».. ماذا قالت دينا عن علاقتها بشقيقتها المنتقبة؟

كشفت الفنانة دينا، خلال استفاضتها في برنامج «على المسرح» تقديم منى عبد الوهاب الذي يُعرض على قناة «الحياة»، أنها وشقيقتها على الرغم من اختلافهما إلا أنهما شديدا القرب، إلى جانب أسرار وكواليس وخبايا كشفتها عنها لأول مرة.

الفنانة دينا تكشف عن علاقتها بشقيقتها

«حياتي تنفع رواية مسرحية، لكن هتكون صعبة وقاسية، وعلى الرغم من ده عاوزة أسميها حب الحياة، لأن أختي ريتا فيها وعلاقتي بيها قوية، وهي حببتني في الحياة».. بعين يملأها الحب تحدثت الفنانة دينا عن شقيقتها، وأكدت أنها أقرب شخص إليها، وتحبها أكثر من نفسها، ودومًا ما تشاركها الكثير من تفاصيل حياتها: «مصدر قوة وحب كبير ليا».

وأضافت «دينا» خلال «على المسرح» أنها تحب الرقص كثيرًا: «دي حاجة أنا بحب أعملها ومش هبطلها»، لتؤكد أن شقيقتها لم تدعها يومًا لترك مجالها، مؤكدة أنهما دومًا يحترمان بعض وخياراتهما: «هي بتفكر بطريقة مختلفة، وشايفة أن كل إنسان حر في حياته، وكل إنسان هيتحاسب عن نفسه، ومحدش هسيتحاسب مكان التاني»، وهي تحترمها دائمًا، وتقدر إيمانها نافية حدوث أية حواجز وأنها تتواصل معها دومًا.