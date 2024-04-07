7 معلومات عن ابن هالة صدقي.. ما علاقته بفريق باريس سان جيرمان؟

ما لا يعرفه الكثير عن الفنانة هالة صدقي أنّ لديها توأم غير متطابق هما مريم وسامو زكريا، إذ فصل بينهما في الولادة دقائق قليلة فقط، دائمًا ما تتحدث عنهما وعن علاقتها بهما، إذ تتبع معهما أسلوبًا تربويًا يعتمد على الحزم واللين في الوقت ذاته، وبعد لقائها الأخير في أحد اللقاءات التليفزيونية تسائل البعض عن معلومات عن ابن هالة صدقي الذي يحترف في صفوف باريس سان جيرمان.

معلومات عن ابن هالة صدقي

وبحسب لقاء تليفزوني سابق في برنامج معكم منى الشاذلي، نستعرض معلومات عن ابن هالة صدقي الذي كشفت والدته أنه يحترف حاليًا في صفوف ناشئي باريس سان جيرمان:

- ابن هالة صدقي يُدعى سامو زكريا ولديه شقيقة توأم تُدعى مريم زكريا.

- من مواليد 2009 ويبلغ من العمر 14 عامًا.

- كان أول ظهور لابن هالة صدقي في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي عام 2023.

- يدرس سامو في مدارس لغات التي لا يتابع طلابها الدراما العربية إطلاقا.

- سامو زكريا هو قائد فريق باريس سان جيرمان وهداف الدوري الفرنسي للناشئين في كرة القدم، وسبق له اللعب في أندية فرنسية وبرتغالية.

- مارس سامو زكريا العديد من الألعاب الأخرى في صغره بخلاف كرة القدم وحصد فيها بطولات فردية مثل السباحة والتايكوندو وركوب الخيل والرمح وكرة السلة.

- حصل سامو زكريا ابن هالة صدقي على العديد من الجوائز الفردية خلال مسيرته الاحترافية، كما توج مع النادي الباريسي بعدد من البطولات والألقاب.

ابنة هالة صدقي أحسن رياضية على مستوى الشرق الأوسط

وتقول هالة صدقي في لقاء تليفزيوني إنّها تحرص على استمرار أولادها مريم وسامو في ممارسة الرياضة حتى دفعتهم إلى الاحتراف على الرغم من سنهم الصغيرة: «بالنسبة لي أهم حاجة الرياضة، أنا بطحنهم رياضة، يعني سامو كابتن فريق باريس سان جيرما وسافر فرنسا وإيطاليا، وبنتي مريم كانت لسة في أبو ظبي واخدة أحسن رياضية على مستوى الشرق الأوسط لـ3 سنوات وسامو هداف الدوري».

ولم تشارك الفنانة هالة صدقي في موسم دراما رمضان 2024، وكان آخر ظهور لها على الشاشة في مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض في رمضان 2023، وشارك في بطولة المسلسل كل من محمد رمضان، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، أحمد فهمي، وطارق النهري، ومن تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.