طريقة عمل الكوكيز الأصلي في المنزل.. أحلى من الجاهز

يعد الكوكيز من أشهر الحلويات على مستوى العالم، وهو نوع من الحلوى التي تٌضاف إليها الشوكولاتة، وتفضل العديد من البيوت المصرية عملها باستمرار؛ وذلك بسبب سهولة تحضيرها وقلة تكلفتها، وتتساءل بعض ربات البيوت عن وصفة سهلة لعمل الكوكيز.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الكوكيز الأصلي، وفقا لموقع «just food».

مكونات الكوكيز الأصلي

المكونات:

- 3 أكواب دقيق.

- كوب ونصف سكر.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- ملعقة صغيرة من بايكينج الصودا.

- نص ملعقة صغيرة بايكينغ باودر.

- كوب زبدة طرية.

- بيضة.

- حبيبات الشوكولاتة.

طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة التحضير:

- نخفق البيض مع الفانيليا والزبدة والسكر جيدا حتى تصبح تتجانس المكونات معا.

- نخفق الدقيق مع البايكينج صودا والبايكينغ باودر، ثم نقلب جيدا حتى تمتزج المكونات.

- نضيف خليط البيض إلى خليط الدقيق ونمزجهم معا، ثم نضيف عليهم حبيبات الشوكولاتة.

- تشكيل العجين لكرات صغيرة ونزعها في صينية مفروشة بورق البرشمان مع ترك مسافات متساوية بين كل كرة.

- يوضع الكوكيز في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة من 10 إلى 12 دقيقة.

- نخرج الكوكيز من الفرن ونتركه جانبا حتى يبرد، ويقدم بعدها.

مقادير عمل الكوكيز دون زبدة

- سكر أسمر.

- زيت نباتي.

- معلقة صغيرة فانيليا.

- بيض.

- رشة ملح.

- ملقة طحينة.

- 100 جرام حبيبات الشوكولاتة.

- خميرة فورية.

طريقة التحضير :

- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

- نخلط البيض مع الزيت والسكر والفانيليا.

- نضيف إلى الخليط حبيبات الشوكولاتة والطحين والخميرة والملح ونحركهم برفق.

- ناخذ معلقة صغرة من خليط الكوكيز ونشكلها إلى كرات صغيرة في صينية غير لاصقة.

- نضع الكوكيز في الفرن لمدة من 10 إلى 15 دقيقة حتى تأخذ لونها الأشقر.

- نخرجها من الفرن ونضعها جانباً لكي تبرد وتقدم بعدها.