«الزراعة» تطرح بيض المائدة للبيع للمواطنين بسعر 140 جنيها للكرتونة

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 10 منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بسعر 140 جنيها للكرتونة، وذلك في إطار مساهمة الوزارة ضمن خطة الحد من الغلاء وخفض الأسعار.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

قافلة منافذ متنقلة

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه تم إطلاق قافلة منافذ متنقلة قوامها 10 سيارات محملة بكميات من بيض المائدة للطرح للمواطنين بسعر 140 جنيها للكرتونة الواحدة، وذلك للمساهمة في خفض العب عن كاهل المواطنين.

القوافل تجوب كل الأماكن

وأشار سيلمان إلى أنه تم توجيه تلك المنافذ لتجوب المناطق الشعبية والنائية، فضلا عن الميادين العامة وأماكن تجمع المواطنين، للتيسير عليهم، لافتا إلى أنه تم أيضا ضخ كميات من بيض المائدة بنفس الأسعار، بمنافذ وزارة الزراعة فضلا عن معرض خير مزارعنا لأهالينا بموقع الزراعات المحمية بالدقي.

استمرار توافد المواطنين على المعرض

وفي سياق متصل أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، للمتابعة ومنسق المنافذ إلى استمرار توافد المواطنين على معرض خير مزارعنا لأهالينا، الذي تنظمه الوزارة تحت شعار في حب مصر نلتقي، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، مؤكدا إشادة المواطنين بقرار وزير الزراعة لاستمرار المعرض إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، حيث يتم ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية للبيع بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم، حيث تشمل تلك السلع اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها وبيض المائدة، والبقوليات، والاسماك، والخضر والفاكهة.

وتأتي أسعار المنتجات المعروضة بالمعرض كالتالي:

كيلو لحم بلدي 280 جنيها

كيلو لحم مفروم 260 جنيها

كيلو كبده بلدي 250 جنيها

كيلو سمك بلطي درجة أولى 65 جنيها

كيلو بلطي درجه ثانيه 55 جنيها

كيلو بلطي درجه ثالثه 45 جنيها

كيلو بوري 145 جنيها

كيلو الرنجه ممتازه 120 جنيها

الطماطم 5 جنيهات

البطاطس 5 جنيهات

الخيار 10 جنيهات

الجزر 5 جنيهات

ك البصل 10 جنيهات