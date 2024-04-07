طريقة عمل الأرز المعمر في المنزل.. «اظبطي المقادير وفرحي أسرتك يوم العيد»

يعد الأرز المعمر واحدًا من الأطباق التي يهوي كثيرون تناولها؛ للتمتع بمذاقها الرائع والاستفادة من قيمها الغذائية، ولأن الإقبال عليها يزداد في المناسبات والأعياد، والبعض يُفضل إعدادها في المنزل؛ بدلا من شرائها من المطاعم ضمانًا للجودة وتلبية لمختلف الأذواق وتوفيرًا للتكلفة، نستعرض طريقة عمل الأرز المعمر في المنزل.

طريقة عمل الأزر المعمر في المنزل

وحول طريقة عمل الأزر المعمر في المنزل، فإنه لعمل الأزر المعمر نحتاج إلى توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

مكونات عمل الأرز المعمر

2 كوب أرز مصري

1 كيلو حليب

2 ملعقة كبيرة قشطة

1 ملعقة كبيرة سمن بلدي

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 كوب ماء

خطوات عمل الأرز المعمر

وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، فإن طريقة عمل الأرز المعمر في المنزل تتمثل في اتباع الخطوات التالية، حسب الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على شاشة CBC:

غسل الأرز جيدًا ونقعه في الماء لمدة 30 دقيقة. إذابة السمن في قدر على نار متوسطة وإضافة الأرز إليه وتقليبه حتى يصبح شفافًا. إضافة الملح والفلفل الأسود وتقليبهم مع الأرز. إضافة الحليب وتحريك المزيج حتى يغلي. تغطية القدر وتركه على نار هادئة لمدة 45 دقيقة حتى ينضج الأرز. نضيف القشطة ونُحرّك المزيج برفق. تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. سكب الأرز في صينية فرن مدهونة بالسمن. تزيين الأرز باللوز أو الفستق الحلبي. إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة 20 دقيقة حتى تُصبح ذهبية اللون. إخراج الأرز من الفرن وتركه ليبرد قليلاً قبل التقديم.

أرز معمر بناسب كل الأذواق

وللحصول على أرز معمر بجودة عالية ومذاق يناسب كل الأذواق، يُرجى اتباع الخطوات التالية: