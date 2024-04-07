خبير بيئة زراعية يكشف أسرار وحكايات الزهور بـ«باب رزق»

كشف الدكتور محمد فاروق معروف، خبير في البيئة الزراعية، عن أسرار وحكايات الزهور والنباتات داخل إحدى المزارع التي وصفها بأنها «قادرة على أن تنقلك إلى زمان آخر بتواجدك داخلها، وهي واحدة من أكبر مزارع الشرق الأوسط».

«معروف» يوضح أقسام المزرعة والإنتاج النباتي

وتابع «معروف»، خلال إحدى فقرات برنامج «باب رزق»، مع الإعلامي يسري الفخراني، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»: «المزرعة تنقسم إلى قسمين الأول للإنتاج النباتي والنباتات الداخلية بدءًا من الأمهات، وهي الزرعة الأم والأصل التي يتم أخذ عينات منها.

كيفية أخذ عينة من أمهات الزروع

وتابع: «عندما نريد الإنتاج نأخذ من الأمهات، أصل الزرعة، عُقلة ونضعها في حضانات وهي المرحلة الثانية، وتظل في الحضانة إلى أن تنبت جذور أو تُجذِّر ليتم نقلها إلى صوب التربية وتظل هناك حتى تنمو وتصل إلى طول أكبر».