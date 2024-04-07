علا الشافعي: «عشت أصعب عامين في حياتي وربنا عوضني وطبطب علي قلبي»

تحدثت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، عن موقف صعب تعرضت إليه ودعت الله وتحدثت إليه، ففرج عنها كربتها وأزال الشدة التي كادت أن تعصف بحياتها.

وقالت «الشافعي»، في حوارها مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «كلم ربنا»، المذاع على الراديو 9090: «فجأة الباب اتقفل من مصدر رزقي الأساسي، وكان عندي التزامات وحياة كاملة مثل بنتي والأقساط والالتزامات الشهرية».

وتابعت الكاتبة الصحفية: «قعدت في البيت فترة مبنمش، كنت ببص في السقف وسرحانة، بعدها قعدت أصلي ركعتين، كان موقف ظلم جائر وبيّن، وكنت أبكي في أثناء الصلاة، وعشت أصعب عامين في حياتي ولجأت إلى الله وقلت له حقي عندك، أنت اللي هتجيب لي حقي، ومش هتخانق».

وواصلت: «الظلم طال ابنتي حنين أهم شخص في حياتي، بسبب تأثر وضعي الاقتصادي، وهو ما جعلني أشعر بإحساس مضاعف من تأنيب الضمير، وكان لديها إحساس عالٍ من المسؤولية، فكانت كأمي، ومرة واحدة جالي تليفون بعد عامي الظلم عشان شغل، ومرة واحدة لقيت المتصل بيسمعني ويسمع اللي حصل بالظبط وأحس إنه تمت التضحية بي، وحسيت إن الباب اتوارب، وفي الآخر حقي جالي، ودارت الأيام ورضاني ربنا ووقف لي ولاد الحلال».