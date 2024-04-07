عمرو الليثي يهدي موظفا 3 آلاف جنيه.. والأخير: «هجيب لبس العيد لأولادي»

التقى الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة»، خلال جولته في شوارع وميادين مصر، برجل وابنه أثناء استقلالهما «عربة» (كرتة).

وخلال الحلقة، قال «عادل» إنه موظفا في وزارة الأوقاف، ودخله الشهري 5 آلاف جنية، موضحا أنه ذاهب إلى الطبيب البيطري يوقع الكشف الطبي على «ماعز» ملكه، لافتا إلى أنه يتمنى حج بيت الله الحرام.

وقدم الإعلامي عمرو الليثي مظروفًا بداخله 3 آلاف جنيه للرجل، ووجه الأخير الشكر للإعلامي عمرو الليثي: «شكرا ليكم ربنا يبارك فيكم هاجيب بهم لبس العيد لأولادي».