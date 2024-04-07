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دراما المتحدة

«حياة كريمة» تنظم قافلة السعادة بقرية كفر الوكالة بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
06:57 م | الأحد 07 أبريل 2024
افطار حياة كريمة

افطار حياة كريمة

نظمت مبادرة حياة كريمة التابعة لمؤسسة التحالف الوطني قافلة السعادة بقرية كفر الوكالة بمحافظة الدقهلية، ووزعت وجبات إفطار على الأهالي والأسر الأكثر احتياجا.

إفطار حياة كريمة بالدقهلية

وقال علي العدوي، مٌنسق مبادرة حياة كريمة في مركز شربين بمحافظة الدقهلية لـ«الوطن»، إنه جرى توزيع عدد من الوجبات الساخنة على الأسر الأكثر احتياجا والمواطنين في قرية كفر الوكالة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

توزيع وجبات على المواطنين في الدقهلية

وأضاف أن الهدف من التوزيع، هو إدخال البهجة والسعادة على قلوب المواطنين في مركز شربين، لافتا إلى أنه جرى توزيع الوجبات وتنظيم مائدة إفطار جماعي داخل مركز شباب كفر الوكالة لعدد يقرب من 200 شخص من أهالي قرية كفر الوكالة، بهدف مشاركة المواطنين في الإفطار وإدخال البهجة والسعادة علي قلوب المواطنين.

وشهد اليوم فعاليات كثيرة سواء أنشطة توعوية واحتفالية وترفيهية علي قلوب المواطنين والأطفال سواء من خلال الرسم على الوجوه وتوزيع الهدايا للمواطنين وتوزيع الإفطار.

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بقلم آية حسنين