ما بين قيام وتهجد، يتعبد آلاف الصائمين، في آخر ليلة وترية برمضان 2024، وتستمر صلواتهم حتى موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 8-4-2024 والذي يعلن بدء صيام اليوم التاسع والعشرين من شهر الصيام، وتاسع أيام العشر الأواخر، حيث يتغير اليوم عن الآخر بمقدار دقائق معدودة، كما تختلف مواقيت الصلاة، وموعد شروق الشمس في الفيوم اليوم.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 8-4-2024، فضلًا عن مواقيت السحور والإمساك والشروق، بالإضافة إلى مواعيد الصلاة اليوم.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين الموافق 29 رمضان 2024، مبكرًا بمقدار دقيقتين عن الأمس، وكذلك مواقيت السحور والإمساك، بينما يأتي شروق الشمس اليوم مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة وكذلك موعد أذان الظهر، والعصر، فيما يزداد عدد ساعات الصيام بمقدار دقيقتين، فيما تأتي مواعيد أذان المغرب والعشاء في نفس موعدها بالأمس دون تبكير أو تأخير.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الاثنين 8-4-2024

ويرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم الاثنين 8-4-2024 الموافق تاسع أيام العشر الأواخر من رمضان في تمام الساعة 4:09 صباحًا، بينما يبدأ وقت السحور في 1:49 بعد منتصف الليل وحتى وقت الإمساك 3:49 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويحل موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم، بعد رفع الأذان بنحو عشرين دقيقة كما أعلنت الأوقاف، إذ تبدأ المساجد في إقامة صلاة الفجر الساعة 4:29 صباحًا، بينما يأتي موعد الشروق اليوم في الفيوم الساعة 5:38 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 8-4-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 8-4-2024 في الفيوم والموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان، نحو 14 ساعة و30 دقيقة، وفقًا لإمساكية رمضان، فيما تأتي مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم كما يلي:

موعد أذان الظهر اليوم.. 11:58 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم.. 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم.. 6:19 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم.. 7:38 مساءً.