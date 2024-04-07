3 نصائح مهمة.. البنك الأهلي يحذر عملائه من تصرفات خاطئة عند استخدام البطاقات

حذر البنك الأهلي المصري عملائه عبر الموقع الرسمي من مشاركة البيانات الخاصة بالبطاقة البنكية أو الرقم السري (OTP) مع أي شخص.

الأهلي يحذر من مشاركة بيانات البطاقات البنكية

وذكر البنك الأهلي المصري نصًا: «متديش بياناتك الشخصية أو بيانات حساباتك أو كارتك أو رقمك السري (كلمة السر، كلمة السر لمرة واحدة (OTP)، الأرقام السرية خلف الكارت البنكي) لأي شخص أو أي جهة واحذر من أي حد يطلبهم منك».

ونرصد في السطور التالية أهم النصائح لعدم التعرض للسرقة أو مشكلة، ولحماية بيانات البطاقة البنكية الخاصة بالعميل بحسب البنك الأهلي المصري.

نصائح للحفاظ على حماية بيانات البطاقة البنكية

1- يجب الحفاظ على البيانات السرية وعدم مشاركتها مع أي شخص يحاول طلبها منك سواء عبر الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني، وإذا تعرض العميل لمثل هذه المكالمات وخاصة التي تدعي أنّها تابعة للبنك يجب إبلاغ خدمة عملاء البنك فورًا.

2- عدم مشاركة رقم البطاقة أو تاريخ انتهاء الصلاحية أو الثلاثة أرقام السرية المتواجدة خلف البطاقة مع أي شخص.

3- في حال الشراء من خلال الإنترنت، يجب عدم مشاركة كلمة السر (OTP) ذات الاستخدام الواحد التي يتمّ إرسالها من خلال البنك على الهاتف العميل في رسالة نصية، مع أي شخص.