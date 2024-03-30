وزير الزراعة: تخفيضات تصل لـ40% على 200 سلعة غذائية بمعرض «خير مزارعنا لأهالينا»

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انخفاض أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية إلى 40% بمعرض «خير مزارعنا لأهالينا» بالدقي في الجيزة، مؤكدًا استقبال الكثير من طلبات المواطنين لاستمرار المعرض لما بعد شهر رمضان، لما يتميز به من تخفيضات لأكثر من 200 سلعة استراتيجية أبرزها اللحوم بـ270 جنيها للكيلو، والأسماك والدواجن والخضروات.

توافر السلع الغذائية

وأكد في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أن المعرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتزامن مع الإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن.

200 سلعة غذائية

وأوضح أن المعرض يُقام على مساحة 2000 متر وبه 70 جناحا بحوالي 200 سلعة غذائية، موضحاً أن الحد الأدنى للتخفيضات على أسعار السلع يصل إلى 25% والحد الأقصى يصل إلى 40%، مؤكداً أن المعرض مستمر حتى بعد شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على توفير مختلف السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن المعرض يشهد إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور.