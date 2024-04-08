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دراما المتحدة

«القومي للاتصالات» يحدد مواعيد عمل مقدمي الخدمات خلال أيام عيد الفطر

كتب:

حسن عثمان
12:49 م | الإثنين 08 أبريل 2024
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك، لتكون كالتالي:

إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات أول أيام عيد الفطر المبارك، واعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر تكون مواعيد العمل على النحو التالي:

·       يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً

·       يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً

·       باقي أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ولفت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى ضرورة التزام منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة.

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